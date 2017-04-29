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29 апреля 2017
28 апреля 2017
15:25  29 апреля 2017 0

«Зенит Арена» напомнила Шнурову «Звезду Смерти». ВИДЕО

Концерт группировки Ленинград. Екатеринбург, концерт, ленинград, сергей шнуров
Шнуров сравнил новый стадион со "Звездой смерти"Фото: Дарья Попова © URA.RU

Новый стадион «Зенит Арена» напоминает «Звезду Смерти» из «Звездных войн», такая ассоциация возникла у Сергея Шнурова, лидера группировки «Ленинград».

«Мне кажется, что кто-то пытался воплотить идею „Звезды Смерти“, её верхнюю часть, из „Звёздных войн“, — заявил Шнуров журналистам RT. — Под землёй там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем».

Ранее стало известно, что многие выполненные работы на новой арене футбольного клуба «Зенит» придется провести заново из-за несоответствия необходимым стандартам. На стадион уже ушло 48 млрд рублей.

Татьяна Трушина
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