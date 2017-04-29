«Зенит Арена» напомнила Шнурову «Звезду Смерти». ВИДЕО

15:25 29 апреля 2017 0

Шнуров сравнил новый стадион со "Звездой смерти" Фото: Дарья Попова © URA.RU

Новый стадион «Зенит Арена» напоминает «Звезду Смерти» из «Звездных войн», такая ассоциация возникла у Сергея Шнурова, лидера группировки «Ленинград».

«Мне кажется, что кто-то пытался воплотить идею „Звезды Смерти“, её верхнюю часть, из „Звёздных войн“, — заявил Шнуров журналистам RT. — Под землёй там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем».

Ранее стало известно, что многие выполненные работы на новой арене футбольного клуба «Зенит» придется провести заново из-за несоответствия необходимым стандартам. На стадион уже ушло 48 млрд рублей.