ВСУ остались без дронов из-за ошибочного перевода

Из-за ошибочного перевода почти 3 млн гривен украинская армия не получила комплектующие для дронов в Сумскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Воинская часть по контракту 5 июня перевела деньги компании «КБ АТЕЙ», но часть суммы — около 71,5 тыс. долларов — по ошибке ушла на счет «АТЕЙ Технолоджи», из-за схожего названия. Директор последней — Егор Голявко — ранее сотрудничал с немецкой Halblech, но был исключен из-за долгов. Контракты перешли в новую фирму, где директором стала Инна Подвиженко.

Несмотря на предупреждение, Голявко вывел деньги на свои счета и перестал выходить на связь. Из-за этого поставки дронов были сорваны, а в отношении Голявко возбуждено дело о мошенничестве. Суд арестовал его счета и получил доступ к документации.

