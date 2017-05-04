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04 мая 2017
03 мая 2017
16:31  04 мая 2017 0

Банк «Открытие» подписал соглашение с Югорском

Плодотворное сотрудничество будет продолженоФото: пресс-служба банка

Банк «Открытие» и администрация города Югорска заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов и глава Югорска Раис Салахов.

Как отметил Виталий Мосунов, территориальное подразделение банка в Югорске было открыто одним из первых в начале 1998 года. «Именно в Югорске банк в свое время впервые выиграл конкурс по обслуживанию счетов бюджетополучателей и заключил первые зарплатные договоры. У нас были разработаны выгодные предложения по переходу от наличных средств к банковским картам при расчете со служащими. Тогда это было в новинку, и многие технологические моменты были внедрены в Югорске», — добавил руководитель Западно-Сибирского филиала «Открытие».

Глава Югорска подчеркнул, что сотрудничество с Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» всегда было плодотворным. «Банк всегда шел нам навстречу, в том числе в вопросах кредитования муниципалитета или оказания благотворительной помощи. Для нас даже разрабатывались специальные программные продукты, которые значительно облегчали взаимодействие на уровне бухгалтерии, ведения и обслуживания счетов. Сегодня мы вновь подписали соглашение о сотрудничестве, которое, уверен, пойдет на пользу жителям города», — отметил Раис Салахов.

Татьяна Ларина
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