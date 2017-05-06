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06 мая 2017
05 мая 2017
18:20  06 мая 2017 0

Певица Джамала призвала украинцев не позволить россиянам сорвать «Евровидение»

Певица ДжамалаФото: Википедия
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Певица Джамала призвала украинцев не позволить россиянам сорвать «Евровидение». Как сообщает RT, победительница прошлогоднего конкурса через издание Reuters обратилась к соотечественникам не поддаваться на провокации и быть бдительными.

«Мне кажется, что мы должны ожидать больше провокаций со стороны России, так как наша победа их сильно задела, — сообщила Джамала Reuters. — Я бы попросила всех на Украине быть очень бдительными и не поддаваться на провокации. Так как мне кажется, что чем ближе мы к проведению конкурса, тем их будет больше».

Издание добавляет, что Джамала выступит на финале «Евровидения», который назначен на 13 мая, а вот ее коллега из России, певица Юлия Самойлова, в день, когда в Киеве начнется полуфинал «Евровидения», выступит в Севастополе. Российской артистке отказано во въезде на Украину и участии в конкурсе из-за ее предыдущего выступления в Крыму.

К слову, недавно вокруг «Евровидения» в Киеве разразился новый скандал. Итальянский телеведущий пошутил в эфире, что Украина проиграет «Евровидение» точно также, как в свое время «проиграла» Крым. Эти слова вызвали волну возмущения и негодования среди украинцев.

Евгений Лазарев
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