18:20 06 мая 2017 0

Певица Джамала Фото: Википедия

Певица Джамала призвала украинцев не позволить россиянам сорвать «Евровидение». Как сообщает RT, победительница прошлогоднего конкурса через издание Reuters обратилась к соотечественникам не поддаваться на провокации и быть бдительными.

«Мне кажется, что мы должны ожидать больше провокаций со стороны России, так как наша победа их сильно задела, — сообщила Джамала Reuters. — Я бы попросила всех на Украине быть очень бдительными и не поддаваться на провокации. Так как мне кажется, что чем ближе мы к проведению конкурса, тем их будет больше».

Издание добавляет, что Джамала выступит на финале «Евровидения», который назначен на 13 мая, а вот ее коллега из России, певица Юлия Самойлова, в день, когда в Киеве начнется полуфинал «Евровидения», выступит в Севастополе. Российской артистке отказано во въезде на Украину и участии в конкурсе из-за ее предыдущего выступления в Крыму.

К слову, недавно вокруг «Евровидения» в Киеве разразился новый скандал. Итальянский телеведущий пошутил в эфире, что Украина проиграет «Евровидение» точно также, как в свое время «проиграла» Крым. Эти слова вызвали волну возмущения и негодования среди украинцев.