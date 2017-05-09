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Главные новости Свердловской области
11:03  09 мая 2017 0

На Южном автовокзале в Екатеринбурге сгорели киоски. ВИДЕО

Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, вечер
Пламя охватило несколько торговых павильоновФото: Карина Ванеш © URA.RU (архивное фото)

На Южном автовокзале в Екатеринбурге ранним утром 9 мая сгорели киоски. Очевидцы сняли пожар на видео.

По сообщению пресс-службы управления МЧС Свердловской области, возгорание торговых павильонов на территории автовокзала составило площадь 250 квадратных метров.

«Огонь локализован, открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены», сказали в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. В данный момент автовокзал работает в штатном режиме.

Евгений Лазарев
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