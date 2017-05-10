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10 мая 2017
Главные новости Свердловской области
20:16  10 мая 2017 0

Звездный концерт ко Дню Победы в Екатеринбурге собрал более 50 тысяч горожан. Даже Лещенко не удержался от признания

Концерт на самой яркой площадке Дня Победы собрал десятки тысяч горожанФото: Дарья Постольник

Масштабный концерт в честь Дня Победы на Октябрьской площади в Екатеринбурге собрал более 50 тысяч горожан. При поддержке «Фонда Святой Екатерины» на самой популярной площадке общегородского праздника выступило более 250 артистов эстрады — хедлайнерами стали настоящие легенды российской сцены Лев Лещенко, Игорь Саруханов и Елена Ваенга.

«Для меня этот праздник особый, потому что я — ребенок войны, — признался Лещенко после своего выступления. — В День Победы мне было три года, но я помню салют, крики радости, восторга».

Лев Лещенко выступил в Екатеринбурге хедлайнером концерта ко Дню Победы.

Елена Ваенга, в свою очередь, поблагодарила жителей города за теплый прием и подчеркнула, что для нее 9 мая — особый, общенациональный праздник — потому что «в нашей стране нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война 1941—1945 года».

Вместе с ними своим искусством уральцев порадовали отец Гермоген, группа «Баян Микс», Евгений Кунгуров, оркестр штаба Уральского округа Росгвардии, артисты спектакля «Победный полет», хор «Созвездие», Андрей Мерзликин. Финалом стало совместное исполнение артистами песни «День Победы» под залпы праздничного салюта.

Праздничный концерт увенчал целую плеяду мероприятий, которые созданный для подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга «Фонд Святой Екатерины» проводил в преддверии Дня Победы. Организация, созданная в апреле 2017 года, одним из важнейших направлений своей деятельности называет сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, чествование ее героев.

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Ошеломительный отклик у жителей Екатеринбурга вызвала общегородская акция «Живая Победа», в рамках которой энтузиасты провели реконструкцию фотографий военного времени: внуки и правнуки воевавших воспроизводили сюжеты, позы, выражения лиц со старинных снимков своих родных.

В День Победы в рамках торжественного приема врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева представители Фонда вручили подарки ветеранам Великой Отечественной войны.

Антон Ольшанников
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