Среди всех районов Екатеринбурга самые дешевые двухкомнатные квартиры сдают в Орджоникидзевском, Академическом и Ленинском. Данные о стоимости для URA.RU собрали аналитики сервиса «Циан».
Орджоникидзевский занимает первое место среди самых «дешевых» районов, средняя стоимость аренды там составляет 33 тысячи рублей. Академический — на втором месте (36,3 тысячи рублей), а Ленинском снять квартиру можно за 36,6 тысячи рублей.
Самые дорогие арендные двухкомнатные квартиры сдают в Центре (в границах улиц Восточная-Куйбышева-Большакова-Московская-Челюскинцев) — за 66,2 тысяч рублей. В Октябрьском районе «двушки» сдаются за 58,3 тысяч рублей.
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