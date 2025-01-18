18 января 2025

Топ-3 района Екатеринбурга с самыми дешевыми «двушками». Карта

Самые дорогие двухкомнатные квартиры в Екатеринбурге сдают за 66 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Екатеринбург, транспорт, алатырь, автомобиль, улица московская, дорога, трамвай
Самая дорогая аренда «двушек» — в центре города Фото:

Среди всех районов Екатеринбурга самые дешевые двухкомнатные квартиры сдают в Орджоникидзевском, Академическом и Ленинском. Данные о стоимости для URA.RU собрали аналитики сервиса «Циан».

Орджоникидзевский занимает первое место среди самых «дешевых» районов, средняя стоимость аренды там составляет 33 тысячи рублей. Академический — на втором месте (36,3 тысячи рублей), а Ленинском снять квартиру можно за 36,6 тысячи рублей.

Самые дорогие арендные двухкомнатные квартиры сдают в Центре (в границах улиц Восточная-Куйбышева-Большакова-Московская-Челюскинцев) — за 66,2 тысяч рублей. В Октябрьском районе «двушки» сдаются за 58,3 тысяч рублей.

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Среди всех районов Екатеринбурга самые дешевые двухкомнатные квартиры сдают в Орджоникидзевском, Академическом и Ленинском. Данные о стоимости для URA.RU собрали аналитики сервиса «Циан». Орджоникидзевский занимает первое место среди самых «дешевых» районов, средняя стоимость аренды там составляет 33 тысячи рублей. Академический — на втором месте (36,3 тысячи рублей), а Ленинском снять квартиру можно за 36,6 тысячи рублей. Самые дорогие арендные двухкомнатные квартиры сдают в Центре (в границах улиц Восточная-Куйбышева-Большакова-Московская-Челюскинцев) — за 66,2 тысяч рублей. В Октябрьском районе «двушки» сдаются за 58,3 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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