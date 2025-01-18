Топ-3 района Екатеринбурга с самыми дешевыми «двушками». Карта

Самые дорогие двухкомнатные квартиры в Екатеринбурге сдают за 66 тысяч

19 января 2025 в 15:49 Размер текста - 17 +

Самая дорогая аренда «двушек» — в центре города Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Среди всех районов Екатеринбурга самые дешевые двухкомнатные квартиры сдают в Орджоникидзевском, Академическом и Ленинском. Данные о стоимости для URA.RU собрали аналитики сервиса «Циан». Орджоникидзевский занимает первое место среди самых «дешевых» районов, средняя стоимость аренды там составляет 33 тысячи рублей. Академический — на втором месте (36,3 тысячи рублей), а Ленинском снять квартиру можно за 36,6 тысячи рублей. Самые дорогие арендные двухкомнатные квартиры сдают в Центре (в границах улиц Восточная-Куйбышева-Большакова-Московская-Челюскинцев) — за 66,2 тысяч рублей. В Октябрьском районе «двушки» сдаются за 58,3 тысяч рублей. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди всех районов Екатеринбурга самые дешевые двухкомнатные квартиры сдают в Орджоникидзевском, Академическом и Ленинском. Данные о стоимости для URA.RU собрали аналитики сервиса «Циан». Орджоникидзевский занимает первое место среди самых «дешевых» районов, средняя стоимость аренды там составляет 33 тысячи рублей. Академический — на втором месте (36,3 тысячи рублей), а Ленинском снять квартиру можно за 36,6 тысячи рублей. Самые дорогие арендные двухкомнатные квартиры сдают в Центре (в границах улиц Восточная-Куйбышева-Большакова-Московская-Челюскинцев) — за 66,2 тысяч рублей. В Октябрьском районе «двушки» сдаются за 58,3 тысяч рублей.