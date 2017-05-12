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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:22  12 мая 2017 2

Ноженко спрогнозировал дефицит школ и закрытие больницы в Екатеринбурге

Дмитрий Ноженко, интервью. Екатеринбург, ноженко дмитрий
Ноженко прокомментировал ситуацию в сфере образования и здравоохранения в Ленинском районе ЕкатеринбургаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший министр экономики Свердловской области, ныне глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, спрогнозировал дефицит школьных мест в уральской столице. Об этом он заявил в эфире «Города FM 107,6».

«В центре города ведется активное строительство жилья (ежегодно вводится около 260 кв. метров), и в ближайшее время мест в школах будет не хватать», — заявил Ноженко, отметив, что намерен обсудить этот вопрос с сити-менеджером Александром Якобом.

В частности, по его словам, речь пойдет о строительстве новых школ, а также создании дополнительных помещений в уже существующих образовательных учреждениях. Кроме того, экс-министр прокомментировал и состояние объектов здравоохранения, особенно уделив внимание женской консультации №1 по улице 8 Марта: «Удручающая ситуация. По ней [больнице] нужно принимать решение. За больницей закреплено 40 тысяч женщин, и врачам приходится своими руками делать так, чтобы пациентам было комфортно. Но там ничего сделать нельзя. Нужно искать новую площадку и там строить».

Сергей Демин
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