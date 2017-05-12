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12 мая 2017
11 мая 2017
23:06  12 мая 2017 0

Социальные сети отреагировали на «peace» и «дец» в югорской полиции. ФОТО

Югорские полицейские стали героями социальных сетейФото: соцсети

В пресс-службе югорской полиции прокомментировали возникновение популярной в социальных сетях фотографии, на которой старший инспектор пропаганды ГИБДД Нижневартовска Николай Дубаенко и еще одна сотрудница полиции позируют со специфическими карточками в руках. На них изображены знак хиппи «пацифик», а также надписи английскими и русскими буквами — «peace» и «дец».

Согласно официальной версии УМВД по ХМАО-Югре, инспекторы группы пропаганды участвовали в совместной акции с байкерами, которые подписали петицию по соблюдению правил дорожного движения. Было сделано общее фото — в руках у его участников были только профилактические листовки, которые они вручали.

«Пацифик» и надписи, согласно этой, версии являются фотошопом. Пресс-служба передала «URA.RU» фотографию, которая, по информации полиции, является оригиналом.

Так, согласно официальной версии полиции, выглядит оригинальный снимок
Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

Тем временем в социальных сетях появляются новые снимки, также претендующие на статус исходных. Агентство приводит некоторые из подобных «фотожаб».

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Где-то в Сургуте, при виде этого снимка, как минимум один «единственный честный гаишник» перестал чувствовать себя одиноко Фото: соцсети

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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