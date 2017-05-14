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Главные новости Свердловской области
12:59  14 мая 2017 0

Вандалы разрушили больше 100 надгробий на кладбище в Богдановиче. ФОТО

Родственники усопших увидели страшную картинуФото: "Вконтакте", группа "Типичный Богданович"

Вандалы разрушили больше 100 надгробий на кладбище под Богдановичем. Жители села Коменка обнаружили страшную картину в субботу, 13 мая.

Только по приблизительным подсчетам, неизвестные хулиганы выдернули из могил, расколотили и повалили на землю более ста надгробий и памятников. Многие из них не восстановить. Десятки человек обратились с заявлением в полицию.

«Сотрудники территориального ОВД проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Участковые опрашивают местных жителей, чтобы установить личности вандалов, — прокомментировал „URA.RU“ официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — К сожалению, в регионе в последние годы уже были подобные случаи, практически все виновные наказаны. Как показывает практика, такими вопиющими поступками занимались несовершеннолетние, воспитанию которых не уделялось должного внимания».

Пользователи в соцсетях активно обсуждают кошмарное происшествие. «Вандалы, ничего святого», «Варвары!», «Что это творится с людьми! Если их можно назвать людьми после этого!», «Да чтоб руки и ноги отсохли у этих подонков!!!» — написали возмущенные жители района.

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Фото: «Вконтакте», группа «Типичный Богданович»

Евгений Лазарев
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