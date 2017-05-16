{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
23:39  15 мая 2017 0

Минфин отказался назвать имена освобожденных от налогов из-за санкций

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Часть попавших под санкции россиян может от этого еще и выигратьФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин намерен обратиться в прокуратуру с требованием обжаловать отказ Минфина раскрыть имена россиян, которых освободили от уплаты налогов после введения западных санкций.

Парламентарий заявляет, что имена ему не называют со ссылкой на то, что это секретная информация. После этого Рашкин решил обжаловать решение, передает «Эхо Москвы». По словам народного избранника, льготы получат люди, которые имеют хороший доход и поэтому они не являются бедными. При этом все остальные будут платить налоги.

Депутаты Государственной Думы РФ приняли закон об освобождении от налогов граждан, попавших под санкции иностранных государств и являющихся резидентами иностранного государства в третьем чтении в конце марта, напоминает «Национальная служба новостей». В начале апреля документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров