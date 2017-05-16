Минфин отказался назвать имена освобожденных от налогов из-за санкций

23:39 15 мая 2017 0

Часть попавших под санкции россиян может от этого еще и выиграть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин намерен обратиться в прокуратуру с требованием обжаловать отказ Минфина раскрыть имена россиян, которых освободили от уплаты налогов после введения западных санкций.

Парламентарий заявляет, что имена ему не называют со ссылкой на то, что это секретная информация. После этого Рашкин решил обжаловать решение, передает «Эхо Москвы». По словам народного избранника, льготы получат люди, которые имеют хороший доход и поэтому они не являются бедными. При этом все остальные будут платить налоги.

Депутаты Государственной Думы РФ приняли закон об освобождении от налогов граждан, попавших под санкции иностранных государств и являющихся резидентами иностранного государства в третьем чтении в конце марта, напоминает «Национальная служба новостей». В начале апреля документ подписал президент РФ Владимир Путин.