Кустурицу впечатлил удар «Орешника» по Украине

Сербский режиссер Эмир Кустурица остался впечатлен ответом России на удар Вооруженных сил Украины по Брянской области дальнобойными ракетами. Он также осудил разрешение президента США Джо Байдена бить вглубь России.
«Ответ [на удары по Брянской области] был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным», — заявил Кустурица, комментируя удар ракетой «Орешник» по Украине. Его слова опубликованы в telegram-канале RT. Режиссер также добавил, что решение Байдена является провокацией.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области. В ответ Россия запустила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по промышленному комплексу в Днепропетровске.
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