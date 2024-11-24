Кустурицу впечатлил удар «Орешника» по Украине

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Кустурица назвал действия США провокацией
Кустурица назвал действия США провокацией Фото:

Сербский режиссер Эмир Кустурица остался впечатлен ответом России на удар Вооруженных сил Украины по Брянской области дальнобойными ракетами. Он также осудил разрешение президента США Джо Байдена бить вглубь России.

«Ответ [на удары по Брянской области] был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным», — заявил Кустурица, комментируя удар ракетой «Орешник» по Украине. Его слова опубликованы в telegram-канале RT. Режиссер также добавил, что решение Байдена является провокацией. 

ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области. В ответ Россия запустила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по промышленному комплексу в Днепропетровске.

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Сербский режиссер Эмир Кустурица остался впечатлен ответом России на удар Вооруженных сил Украины по Брянской области дальнобойными ракетами. Он также осудил разрешение президента США Джо Байдена бить вглубь России. «Ответ [на удары по Брянской области] был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным», — заявил Кустурица, комментируя удар ракетой «Орешник» по Украине. Его слова опубликованы в telegram-канале RT. Режиссер также добавил, что решение Байдена является провокацией.  ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области. В ответ Россия запустила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по промышленному комплексу в Днепропетровске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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