12:54 16 мая 2017 0

Уголовное дело на руководителя колонии возбудили после того, как заключенный дал показания о взятках Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Олег Матусевич — потерпевший по уголовному делу экс-начальника ИК-62 Ивделя Александра Гусева, осужденного на 11 лет заключения за взяточничество, заявляет о поступающих ему угрозах от неизвестных.

Как сообщил «URA.RU» Матусевич, за ним ведется слежка и поступают угрозы о расправах. За помощью он обратился к екатеринбургскому правозащитнику Дмитрию Калинину. Как последний рассказал агентству, накануне по пути из Екатеринбурга домой в Нижнюю Туру Матусевичу даже пришлось выпрыгнуть из движущейся машины, спасаясь от преследования.

Он предполагает, что преследование может быть связано с уголовным делом экс-начальника ИК-62 Александра Гусева. В августе 2014 года 45-летнего бывшего начальника федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 62 с особыми условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН России по Свердловской области» признали виновным по двум статьям УК РФ — «Получение взятки, сопряженное с ее вымогательством» и «Получение взятки в крупном размере».

Гусеву дали 11 лет строгого режима и оштрафовали на 24 миллиона рублей (60-кратный размер взятки). Кроме того, он лишен права занимать определенные должности на государственной службе на два года.

Следствием и судом установлено, что в марте 2011 года начальник ивдельской колонии получил от родственников Матусевича, отбывавшего тогда наказание в ИК-62, взятку в размере 120 тысяч рублей за создание этому заключенному благоприятных условий отбывания наказания в колонии. Кроме того, в мае 2012 и мае 2013 года двумя частями Гусеву передали взятку в 300 тысяч рублей за то, чтобы Матусевич освободился условно-досрочно. Непосредственно после получения второй части взятки начальника и задержали.