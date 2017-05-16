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16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:54  16 мая 2017 0

«На ходу выпрыгнул из машины». Бывший заключенный, из-за которого посадили начальника ИК-62 Ивделя, заявил об угрозах

Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, осужденные, пост охраны, колония, вышка, ИК, гуфсин
Уголовное дело на руководителя колонии возбудили после того, как заключенный дал показания о взяткахФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Олег Матусевич — потерпевший по уголовному делу экс-начальника ИК-62 Ивделя Александра Гусева, осужденного на 11 лет заключения за взяточничество, заявляет о поступающих ему угрозах от неизвестных.

Как сообщил «URA.RU» Матусевич, за ним ведется слежка и поступают угрозы о расправах. За помощью он обратился к екатеринбургскому правозащитнику Дмитрию Калинину. Как последний рассказал агентству, накануне по пути из Екатеринбурга домой в Нижнюю Туру Матусевичу даже пришлось выпрыгнуть из движущейся машины, спасаясь от преследования.

Он предполагает, что преследование может быть связано с уголовным делом экс-начальника ИК-62 Александра Гусева. В августе 2014 года 45-летнего бывшего начальника федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 62 с особыми условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН России по Свердловской области» признали виновным по двум статьям УК РФ — «Получение взятки, сопряженное с ее вымогательством» и «Получение взятки в крупном размере».

Гусеву дали 11 лет строгого режима и оштрафовали на 24 миллиона рублей (60-кратный размер взятки). Кроме того, он лишен права занимать определенные должности на государственной службе на два года.

Следствием и судом установлено, что в марте 2011 года начальник ивдельской колонии получил от родственников Матусевича, отбывавшего тогда наказание в ИК-62, взятку в размере 120 тысяч рублей за создание этому заключенному благоприятных условий отбывания наказания в колонии. Кроме того, в мае 2012 и мае 2013 года двумя частями Гусеву передали взятку в 300 тысяч рублей за то, чтобы Матусевич освободился условно-досрочно. Непосредственно после получения второй части взятки начальника и задержали.

Дмитрий Антоненков
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