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16 мая 2017
16:51  16 мая 2017 0

В США скончался актер из «Джентльменов удачи»

Актер сыграл таксиста в одной незабываемой сцене о памятникеФОТО: YouTube

Умер известный советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Олег Видов. О его смерти сообщила супруга Джоан Борстин.

«Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года», — сообщила вдова, передает РИА «Новости».

Олег Видов сыграл немало ролей в советском кинематографе: в «Джентльменах удачи», «Обыкновенном чуде» и многих других. В 1985 году актер переехал в США и через несколько лет женился на Джоан. Видов был активным деятелем и в Америке — вместе с женой создал фирму Films by Jove, которая показывала советские мультфильмы в США.

Семен Гринберг
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