{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 64,00
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 мая 2017
15:10  18 мая 2017 0

Сотрудника российского телеканала уволили за разглашение тайны о сериале «Твин Пикс»

Новая работа Дэвида Линча будоражит умы поклонниковФОТО: Youtube.com

Российские поклонники сериала «Твин Пикс» оказались разочарованы информацией, которую разгласил один из сотрудников студии, занимавшейся русской озвучкой нового сезона. Переводчик раскрыл сюжетную интригу, сохранявшуюся на протяжении 25 лет.

На своей странице в Facebook мужчина непрозрачно намекнул, что агент Купер имел близкие отношения с трансвеститом, роль которого исполнял Дэвид Духовны. После появления сообщения руководство ТВ-3 уволило сотрудника, лишив его солидного гонорара.

«Телеканал принял строгие меры, уволив сотрудника, с которым не раз уже сотрудничал. Это единственный канал, который покажет в России легендарный «Твин Пикс», поэтому очень трепетно относится к этому проекту. Даже сам Дэвид Линч не распространялся о сюжетных линиях в прессе, — цитирует представителя компании издание Life.ru.

Старт третьего сезона легендарного сериала Дэвида Линча намечен на 21 мая. Первые 2 сезона «Твин Пикса» вышли на экране в начале 90-х, после чего поклонники утратили всякую надежду увидеть продолжение мистического сериала.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров