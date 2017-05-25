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25 мая 2017
18:34  25 мая 2017 2

Росгвардия будет воевать с армиями других стран

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, вежливые люди, показательные выступления, росгвардия, собр, омон, рукопашный бой
Росгвардейцы защитят страну от врагаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Росгвардия будет отражать удары вражеских армий наравне с Вооруженными силами и пограничниками. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

«Основными задачами Росгвардии являются… участие в отражении агрессии против РФ совместно с ВС РФ, пограничными органами ФСБ, иными воинскими формированиями и органами», — приводят РИА «Новости» выдержку из документа.

Также подразделение должно охранять общественный порядок, важные гособъекты, бороться с терроризмом и организованной преступностью.

Данил Бардин
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