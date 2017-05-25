Мэрия Екатеринбурга приняла важное решение по новой транспортной схеме

19:30 25 мая 2017 0

Внедрение транспортной схемы перенесли на полгода Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга приняла решение перенести сроки внедрения новой транспортной схемы на шесть месяцев. Об этом «URA.RU» рассказал председатель комиссии Общественной палаты по развитию логистики и транспортной инфраструктуры Алексей Беззуб.

«Сроки внедрения перенесли с января 2019 года на июль. Почему — непонятно. Известно, что на данный момент еще не готовы тарифы для повременного тарифа, который должен стартовать вместе с транспортной схемой», — сообщил Беззуб.

Между тем, по словам собеседника, уже с 1 июля этого года власти планируют внедрить этот тариф в тестовом режиме, но по какой цене горожане смогут ездить, и сколько бесплатных минут будет включать в себя одна поездка, также пока неизвестно.

Скандал вокруг новой транспортной схемы, напомним, разгорелся в январе этого года после появления на сайте мэрии Екатеринбурга постановления за подписью сити-менеджера Александра Якоба об отмене более сотни маршрутов. Все это должно было произойти в июле этого года, однако из-за общественных волнений и возмущения горожан власти решили перенести реформу на 2019 год. За это время им предстоит перенести десятки остановок для более удобной пересадки, обособить полосы для общественного транспорта и установить камеры видеонаблюдения.

Новая схема, разработкой которой занимался фонд «Город.PRO», подразумевает отмену дублирующих маршрутов, приоритет муниципального транспорта, а также увеличение количества пересадок. При этом ожидание транспорта, как уверяли разработчики, составит не более 5-7 минут, а чтобы пересадки не били по карманам жителей, обещали внедрить повременной тариф.