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26 мая 2017
09:43  26 мая 2017 21

Путину предложили провести первую в истории административную амнистию

Судебное Алешкин Шевелев Курган, полиция, наручники
Административная амнистия, предложенная СПЧ, может коснуться нескольких миллионов россиянФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Президенту РФ Владимиру Путину Совет по правам человека (СПЧ) предложил провести административную амнистию. Как отметил глава Совета Михаил Федотов, эта амнистия может распространиться «не на тысячи, а на миллионы людей».

Амнистию правозащитники предлагают приурочить к столетию Октябрьской революции. сообщает «Коммерсант». По данным издания, под нее могут попасть водители, лишенные прав, участники несанкционированных акций протеста, а также люди, совершившие экономические преступления.

Как отметил глава СПЧ Михаил Федотов, законом такая амнистия предусмотрена, но еще ни разу не проводилась. Он отметил, что передал концепцию амнистии первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко. СПЧ также может подготовить соответствующее постановление для Госдумы.

«Коммерсант», ссылаясь на данные статистики Верховного суда отмечает, что только в 2016 году за административные нарушения были осуждены 6,4 миллиона человек, из них 1,1 млн человек было отправлено под арест, 3,7 миллиона — оштрафовано, а 496 тысяч человек — лишены водительских прав.

Председатель СПЧ Михаил Федотов надеется, что президент поддержит это предложение. добавляет радиостанция «Эхо Москвы».

Нина Калинина
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