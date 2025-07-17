Россия резко увеличила закупки смартфонов из Южной Кореи

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Поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ в июне увеличились почти втрое
Поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ в июне увеличились почти втрое Фото:

Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию в июне 2025 года достиг максимального значения за последние шесть месяцев, увеличившись почти втрое по сравнению с маем. Это следует из данных национальной статистической службы Республики.

Поставки южнокорейских смартфонов в РФ уже третий месяц подряд демонстрируют рост. В июне объем экспорта составил 185 тысяч долларов, что в 2,7 раза больше майских показателей. В годовом выражении рост оказался менее значительным — всего на 4%. «Спрос на продукцию южнокорейских брендов в России сохраняется, несмотря на внешние ограничения», — пишут РИА Новости, ссылаясь на соответствующие данные.

В структуре мирового экспорта смартфонов из Южной Кореи Россия занимает 25-е место по итогам июня. Лидерами рейтинга остаются США (70,5 миллиона долларов), Великобритания (32,5 миллиона), Германия (23,4 миллиона), Австрия (19,5 миллиона) и Италия (15,7 миллиона). За первое полугодие 2025 года поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли на 8,5% и достигли 385 тысяч долларов.

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Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию в июне 2025 года достиг максимального значения за последние шесть месяцев, увеличившись почти втрое по сравнению с маем. Это следует из данных национальной статистической службы Республики. Поставки южнокорейских смартфонов в РФ уже третий месяц подряд демонстрируют рост. В июне объем экспорта составил 185 тысяч долларов, что в 2,7 раза больше майских показателей. В годовом выражении рост оказался менее значительным — всего на 4%. «Спрос на продукцию южнокорейских брендов в России сохраняется, несмотря на внешние ограничения», — пишут РИА Новости, ссылаясь на соответствующие данные. В структуре мирового экспорта смартфонов из Южной Кореи Россия занимает 25-е место по итогам июня. Лидерами рейтинга остаются США (70,5 миллиона долларов), Великобритания (32,5 миллиона), Германия (23,4 миллиона), Австрия (19,5 миллиона) и Италия (15,7 миллиона). За первое полугодие 2025 года поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли на 8,5% и достигли 385 тысяч долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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