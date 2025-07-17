Япония впервые с февраля 2023 года закупила нефть у России

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Средняя цена одного барреля в данной партии составила около 57,5 доллара
Средняя цена одного барреля в данной партии составила около 57,5 доллара Фото:

Япония в июне впервые с февраля 2023 года приобрела у России партию нефти, объем которой составил около 440,3 тысячи баррелей. Об этом говорится в официальных данных министерства финансов Японии.

В июне объем закупленной у Российской Федерации нефти достиг 70 тысяч килолитров, что эквивалентно примерно 440,3 тысячи баррелей. Суммарная стоимость данного импорта составила 3,745 миллиарда иен (примерно $25,3 млн по текущему курсу). «Закупленная партия является для Японии небольшой, она составляет менее 0,7% всего объема закупленной в июне нефти», — сообщает ТАСС.

Согласно свежим данным Всемирного банка, Россия смогла сохранить четвертое место по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС). Особое внимание экспертов привлекло увеличение разрыва между Россией и Японией.

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Япония в июне впервые с февраля 2023 года приобрела у России партию нефти, объем которой составил около 440,3 тысячи баррелей. Об этом говорится в официальных данных министерства финансов Японии. В июне объем закупленной у Российской Федерации нефти достиг 70 тысяч килолитров, что эквивалентно примерно 440,3 тысячи баррелей. Суммарная стоимость данного импорта составила 3,745 миллиарда иен (примерно $25,3 млн по текущему курсу). «Закупленная партия является для Японии небольшой, она составляет менее 0,7% всего объема закупленной в июне нефти», — сообщает ТАСС. Согласно свежим данным Всемирного банка, Россия смогла сохранить четвертое место по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС). Особое внимание экспертов привлекло увеличение разрыва между Россией и Японией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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