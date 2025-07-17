Суд принял решение по делу о Симоньян и Собчак

Расследование по делу о покушении на Симоньян и Собчак продлено
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Срок расследования дела продлен до 14 октября 2025 года, указано в судебных материалах
Срок расследования дела продлен до 14 октября 2025 года, указано в судебных материалах Фото:

Расследование по поводу покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак продлено до 14 октября 2025 года. Данная информация поступила на основе судебных материалов.

«Срок следствия по уголовному делу, возбужденному по факту совершения преступлений<...> продлен до 14 октября 2025 года», — указано в документах. Информацию приводит ТАСС.

Фигурантами дела о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак являются несовершеннолетние, в том числе ученик восьмого класса, задержанные летом 2024 года. По данным следствия, они собирали информацию о российских журналистках и действовали по заданию СБУ, получая обещание денежного вознаграждения. Мера пресечения для одного из обвиняемых уже ранее была продлена судом до 14 октября 2025 года.

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Расследование по поводу покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак продлено до 14 октября 2025 года. Данная информация поступила на основе судебных материалов. «Срок следствия по уголовному делу, возбужденному по факту совершения преступлений<...> продлен до 14 октября 2025 года», — указано в документах. Информацию приводит ТАСС. Фигурантами дела о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак являются несовершеннолетние, в том числе ученик восьмого класса, задержанные летом 2024 года. По данным следствия, они собирали информацию о российских журналистках и действовали по заданию СБУ, получая обещание денежного вознаграждения. Мера пресечения для одного из обвиняемых уже ранее была продлена судом до 14 октября 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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