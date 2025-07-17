Власти Колумбии заговорили о возможности покинуть НАТО

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о намерении вывести страну из глобального партнерства с НАТО. Об этом он сообщил на чрезвычайной конференции по Газе в Боготе.
«Из НАТО мы должны выйти. Нет другого пути», — подчеркнул Петро, выступая перед участниками мероприятия, передает ТАСС. Он отметил, что Колумбия не может быть частью военного блока, чьи члены, по его словам, применяют оружие против мирного населения. «Мы не можем быть с армиями, которые сбрасывают бомбы на детей. Они не армии свободы, они армии тьмы. Мы должны создать армию света с участием всех народов, которые захотят присоединиться», — добавил президент.
Петро также заявил, что Колумбия должна стремиться к участию в ином военном союзе, отличном от Североатлантического альянса. По его мнению, европейские страны должны прекратить поддержку сил, которые он назвал нацистскими. Он обратился к жителям США с призывом отказаться от поддержки подобных группировок, независимо от политических взглядов.
Ранее Колумбия стала единственным государством Латинской Америки, имеющим статус глобального партнера НАТО. Статус был предоставлен в 2018 году и не предполагал членства в альянсе, однако позволял расширять военное и стратегическое взаимодействие. Выступление президента на конференции стало первым публичным заявлением о возможном разрыве партнерства с НАТО со стороны официального лица Колумбии.
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