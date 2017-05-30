21:58 30 мая 2017 0

Audi Q8 был презентован в рамках Geneva Motor Show-2017 Фото: Александр Константинов © URA.RU

Фотографии салона нового кроссовера Audi Q8 опубликовали в сети. Сейчас автомобиль проходит тесты на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии.

На фото можно видеть, как выглядит салон новой модели. Внутренний дизайн имеет сходства с Audi SQ7, передает агентство Nation News.

Уточняется, что машина будет оснащена тремя тачскринами: экранами мультимедийного комплекса, приборной панелью и монитором информации о состоянии автомобиля.

Новинка должна выйти на европейский автомобильный рынок в начале следующего года. Эксперты отмечают, что модель составит конкуренцию BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.