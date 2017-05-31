{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 62,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
11:14  31 мая 2017 0

«Все меньше зависим от ТВ». Максим Фадеев объявил кастинг для певцов в Интернете

Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев объявил кастингФото: http://www.max-fadeev.ru/

Продюсер Максим Фадеев объявил кастинг для начинающих певцов. Он пообещал просматривать все высланные ролики, а лучшие из них публиковать у себя на страничке. Акция продлится до 1 сентября, в итоге продюсер готов выбрать солистов для двух своих новых проектов — MALFA и Red Sun.

«Я хочу продемонстрировать всем, что сегодня мы реально все меньше зависим от радиостанций и ТВ. Чтобы показать свое творчество миру, сегодня нужна только видеокамера и Интернет под рукой! Посмотрите на группу „Грибы“ или корейского исполнителя PSY — идеальное сочетание таланта и возможностей Интернета», — пишет Фадеев.

Чтобы принять участие в кастинге, необходимо пометить видеозапись песни хештегом #фадеевуслышит. Сообщение мгновенно обросло сотнями комментариев. Начинающие музыканты спрашивают совета у продюсера и благодарят за возможность проявить свой талант.

Максим Фадеев сообщил, что за сутки в соцсети появилось почти три тысячи публикаций с хештегом #фадеевуслышит. Пока продюсер полон решимости прослушать все из них.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров