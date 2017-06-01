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01 июня 2017
22:27  01 июня 2017 1

Ученые снова зафиксировали искривление пространства-времени

Это стало важным доказательством теории ЭйнштейнаФото: Википедия

Слияние двух черных дыр на расстоянии трех миллиардов световых лет от Земли вызвало уже три случая искривления пространства-времени. К такому выводу пришли физики из Laser Interferometric Gravitational Observatory, которые зафиксировали последний случай 30 ноября 2016 года.

Две слившиеся черные дыры были в 31 и 19 раз тяжелее Солнца, а образовавшийся в итоге объект оказался в 49 раз тяжелее звезды в нашей Солнечной системе, передает телеканал 360.

Третий случай отличается от остальных тем, что оси вращения столкнувшихся черных дыр были наклонены друг к другу. Важность открытия заключается в том, что оно проливает свет на более корректную теорию гравитации. Согласно новым данным, теория Эйнштейна работает и ей не нужно искать замену.

Как сообщало «URA.RU», Роскосмос ранее презентовал ужасающее и одновременно завораживающее видео о том, какой могли бы увидеть земляне черную дыру, если бы наша планета находилась не на периферии, а в центре галактики Млечный путь. А астрофизики из США выяснили, что черные дыры могли быть источниками зарождения жизни во Вселенной, напоминает «Национальная служба новостей».

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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