Ученые снова зафиксировали искривление пространства-времени

22:27 01 июня 2017 1

Это стало важным доказательством теории Эйнштейна Фото: Википедия

Слияние двух черных дыр на расстоянии трех миллиардов световых лет от Земли вызвало уже три случая искривления пространства-времени. К такому выводу пришли физики из Laser Interferometric Gravitational Observatory, которые зафиксировали последний случай 30 ноября 2016 года.

Две слившиеся черные дыры были в 31 и 19 раз тяжелее Солнца, а образовавшийся в итоге объект оказался в 49 раз тяжелее звезды в нашей Солнечной системе, передает телеканал 360.

Третий случай отличается от остальных тем, что оси вращения столкнувшихся черных дыр были наклонены друг к другу. Важность открытия заключается в том, что оно проливает свет на более корректную теорию гравитации. Согласно новым данным, теория Эйнштейна работает и ей не нужно искать замену.

Как сообщало «URA.RU», Роскосмос ранее презентовал ужасающее и одновременно завораживающее видео о том, какой могли бы увидеть земляне черную дыру, если бы наша планета находилась не на периферии, а в центре галактики Млечный путь. А астрофизики из США выяснили, что черные дыры могли быть источниками зарождения жизни во Вселенной, напоминает «Национальная служба новостей».