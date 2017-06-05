{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 июня 2017
04 июня 2017
01:57  05 июня 2017 0

Пентагон ждет от Северной Кореи запуска ядерной ракеты

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, пхеньян, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне, ким чен ир
Военные силы КНДР продолжают нервировать западные страныФото: depositphotos.com © URA.RU

Развитие ядерной программы КНДР рано или поздно позволит Пхеньяну провести успешный запуск баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Об этом СМИ заявил генерал ВС США Джозеф Данфорд.

«Северная Корея уже давно ступила на этот путь, и сейчас находится в той точке, когда рано или поздно у нее появится возможность произвести запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Мы обеспокоены тем, что они могут использовать ее вместе с ядерным оружием», — приводит слова Данфорда информагентство ТАСС.

Представитель Пентагона отметил, что мировому сообществу необходимо безотлагательно решить вопрос северокорейской программы. «Ситуация развивается динамически. Позиция США состоит в оперативном реагировании на изменения», — добавил Данфорд.

Напомним, что 2 июня Совбез ООН одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР, предусматриваюший включение в список организаций и частных лиц, причастных к действиям в интересах режима Ким Чен Ына.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров