01:57 05 июня 2017 0

Военные силы КНДР продолжают нервировать западные страны Фото: depositphotos.com © URA.RU

Развитие ядерной программы КНДР рано или поздно позволит Пхеньяну провести успешный запуск баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Об этом СМИ заявил генерал ВС США Джозеф Данфорд.

«Северная Корея уже давно ступила на этот путь, и сейчас находится в той точке, когда рано или поздно у нее появится возможность произвести запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Мы обеспокоены тем, что они могут использовать ее вместе с ядерным оружием», — приводит слова Данфорда информагентство ТАСС.

Представитель Пентагона отметил, что мировому сообществу необходимо безотлагательно решить вопрос северокорейской программы. «Ситуация развивается динамически. Позиция США состоит в оперативном реагировании на изменения», — добавил Данфорд.

Напомним, что 2 июня Совбез ООН одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР, предусматриваюший включение в список организаций и частных лиц, причастных к действиям в интересах режима Ким Чен Ына.