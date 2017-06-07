20:24 07 июня 2017 0

У думы региона есть право ужесточать меры по продаже алкоголя. Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бизнес-сообщество Югры отреагировало на идею запретить продажу алкоголя в городах и поселках региона. Руководитель торгово-промышленной палаты (ТПП) Нижневартовска Сергей Землянкин считает, что окружная Дума действительно вправе ограничить продажу спиртного в ХМАО-Югре, но нужно хорошо все обдумать и просчитать последствия. Об этом 7 июня, в среду, сообщил «URA.RU» сам Сергей Землянкин.

По словам собеседника, вопрос о запрете продажи спиртного находится в компетенции не исполнительных органов власти, а представительных. Действует федеральный закон по обороту этиловой продукции. Согласно документу у думы региона есть право ужесточать меры по продаже алкоголя.

«В нашем случае это решение должна принимать именно окружная дума. Депутаты у нас избирались по округам и представляют интересы населения. Чтобы принять подобный экспериментальный законопроект, депутаты должны собраться и принять совместное решение. Но, будучи руководителем ТПП Нижневартовска, я боюсь, что при данном эксперименте пострадает добропорядочное население. Те, кто хотят пить, всегда будут пить, при любых условиях. Может возрасти количество суррогатного алкоголя, спекуляции, связанные с его покупкой и продажей, а также домашнее самогоноварение. Для решения проблем с негативными аспектами алкогольной продукции нужны комплексные меры, начиная с социальных», — рассказал журналисту «URA.RU» Сергей Землянкин.

Ранее губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова распорядилась изучить возможность переноса точек продажи спиртного за черту городов и поселков региона, с целью снижения уровня потребления алкогольной продукции. С данным предложением к губернатору обратились общественные организации, пропагандирующие здоровый образ жизни.

В регионе уже приняты меры по ограничению продажи алкоголя. Спиртосодержащую продукцию запрещено продавать с 20:00 до 08:00.