03:03 19 июля 2017 0

Американский предприниматель скончался на 59-м году жизни ФОТО: Википедия

Один из основателей издательского дома «Афиша» и компании SUP американский предприниматель Эндрю Полсон скончался от рака на 59-м году жизни. Об этом сообщил заместитель гендиректора телеканала «Дождь» Алексей Казаков.

Полсон родился в США в 1958 году. В 1993 он перебрался в Москву и начал работать в издательском бизнесе. Руководил журналами «Деловые люди», «Понедельник», «Вечерняя Москва». Через пять лет Эндрю Полсон стал президентом и одним из основателей издательского дома «Афиша». В 2006 году издательский дом купил холдинг Владимира Потанина «ПрофМедиа», после чего он покинул свой пост, сообщает телеканал 360.

Эндрю Полсон создал компанию SUP вместе с предпринимателем Александром Мамутом. В скором времени компания SUP заключила соглашение с Six Apart, по которому стала обслуживать русскоязычный сегмент LiveJournal. В 2012 году Полсон основал компанию AGON Ltd, которая заключила эксклюзивный долгосрочный договор с Международной шахматной федерацией на коммерциализацию, развитие и организацию Чемпионатов мира по шахматам.