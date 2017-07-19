Челябинцам не понравился клип, снятый юным жителем города, в котором его«съела» акула. За сутки видео, опубликованное в YouTube, набрало более 445 тысяч просмотров и рекордное количество дизлайков.
В сети появился ролик, снятый юным челябинцем по имени Дима. Парень прогуливается по парапету моста и дурачится с друзьями. Неожиданно из реки выскакивает огромная анимированная акула и под вопли ребят проглатывает мальчишку. Незамысловатое видео почему-то вызвало отвращение у земляков Димы и других пользователей интернета.
«Хорошо, что я живу не в Челябинске». «Я из Челябинска и мне за такое стыдно». «Хах. Этих чуваков можно осудить за оскорбления чувств челябинцев) Что за шлак в трендах?». «Слышь, дебил, мой город не позорь». «Свинью съела акула?», — такими стали самые мягкие из комментариев.
И лишь немногие заступились за авторов ролика. «ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ СМЫСЛ! Кто будет загрязнять реки, будет тотчас же наказан?!» — написал Артем Кисаев.
В итоге видео набрало более 18 тысяч дизлайков и лишь чуть больше двух тысяч «пальцев вверх».