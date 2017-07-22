08:45 22 июля 2017 0

Пугачева очень трепетно относится к своему молодому супругу Фото: depositphotos.com © URA.RU

Пародист Максим Галкин поделился с подписчиками семейным видео, на котором он запечатлен вместе с женой Аллой Пугачевой. Подписчики были тронуты нежностью поцелуя певицы.

На видео запечатлено, как Пугачева делает массаж своему молодому супругу и ворчит, а тот шутит: «Ты вот щас петь не хочешь? Я тебя отправлю на заработки!».

После забавного диалога Алла страстно целует мужа в шею. Пользователи интернета, посмотрев домашнее видео Пугачевой и Галкина, пришли в восторг: «Такие милые такие простые домашние», «Какие вы чудесные», «Милахи», «Спасибо, что пускаете в свои „закрома “ семейного быта. Так приятно побыть внутри… После этого вы как родные, спасибо!»