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22 июля 2017
21 июля 2017
08:45  22 июля 2017 0

«Ты вот щас петь не хочешь? Я тебя отправлю на заработки!» Пугачева удивила подписчиков, страстно поцеловав Галкина. ВИДЕО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла, галкин максим
Пугачева очень трепетно относится к своему молодому супругуФото: depositphotos.com © URA.RU

Пародист Максим Галкин поделился с подписчиками семейным видео, на котором он запечатлен вместе с женой Аллой Пугачевой. Подписчики были тронуты нежностью поцелуя певицы.

На видео запечатлено, как Пугачева делает массаж своему молодому супругу и ворчит, а тот шутит: «Ты вот щас петь не хочешь? Я тебя отправлю на заработки!».

После забавного диалога Алла страстно целует мужа в шею. Пользователи интернета, посмотрев домашнее видео Пугачевой и Галкина, пришли в восторг: «Такие милые такие простые домашние», «Какие вы чудесные», «Милахи», «Спасибо, что пускаете в свои „закрома “ семейного быта. Так приятно побыть внутри… После этого вы как родные, спасибо!»

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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