Главный пограничник Украины 61-летний Виктор Назаренко лишился чувств во время подведения итогов встречи президентов Украины и Белоруссии. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко попросил дать пограничнику стул, а глава Украины Петр Порошенко решил лично осведомиться о здоровье своего подчиненного.
Упавшего в обморок мужчину вынесли из зала, сообщает информагентство Nation News.
На видео видно, что Лукашенко перестал читать свою официальную речь. Позже он заметил, что переговоры проходят насыщенно и «не нужно перетруждать наших членов правительства».
В пресс-службе Госпогранслужбы Украины сообщили, что Назаренко госпитализирован. «Сейчас самочувствие руководителя Госпогранслужбы удовлетворительное», — говорится в сообщении на сайте ведомства.