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22 июля 2017
11:35  22 июля 2017 0

«Дайте стул человеку!». Лукашенко призвал поберечь главу погранслужбы Украины, упавшего в обморок на глазах двух президентов. ВИДЕО

Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Александр Лукашенко из-за упавшего военного прервал свою речьФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Главный пограничник Украины 61-летний Виктор Назаренко лишился чувств во время подведения итогов встречи президентов Украины и Белоруссии. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко попросил дать пограничнику стул, а глава Украины Петр Порошенко решил лично осведомиться о здоровье своего подчиненного.

Упавшего в обморок мужчину вынесли из зала, сообщает информагентство Nation News.

На видео видно, что Лукашенко перестал читать свою официальную речь. Позже он заметил, что переговоры проходят насыщенно и «не нужно перетруждать наших членов правительства».

В пресс-службе Госпогранслужбы Украины сообщили, что Назаренко госпитализирован. «Сейчас самочувствие руководителя Госпогранслужбы удовлетворительное», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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