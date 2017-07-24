21:00 24 июля 2017 0

Тургояк - любимое место отдыха уральцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Начало недели! И вот главные новости к этому часу:

В Кремле ответили на заявление Украины об усилении войск на границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал ситуацию.

В Екатеринбурге из Орджоникидзевской администрации следователи вывезли документацию и заодно прихватили с собой трех сотрудников отдела. Разбираемся в этой громкой истории.

Cтрасти вокруг скандальной свадьбы дочери судьи Елены Хахалевой не утихают. Совет судей назвал реальную стоимость «свадьбы за два миллиона долларов». Вы будете удивлены, услышав вердикт.

Репутация самого чистого озера в Челябинске «подмочена». После купания в озере тела отдыхающих покрываются сыпью. И это не единичный случай.

Но есть и хорошие новости. Получить госномер на автомобиль в России станет намного проще.

Рыба мечты! На Урале поймали самую большую рыбу в истории. Ее размеры сравнимы с человеческими. Такого вы еще не видели.