В Кремле отреагировали на заявление генштаба Украины об усилении военного присутствия РФ на границе с Украиной.
По информации соседнего государства, Россия увеличила количество военной техники за счет трех мотострелковых дивизий. «РФ вправе изменять конфигурацию Вооруженных сил на своей территории в соответствии с целесообразностью», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Для более конкретной информации он предложил журналистам обратиться в Минобороны, передает «Российская газета».