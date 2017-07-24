Россияне смогут получать госномера при покупке автомобиля в салоне

Госдума рассмотрит обновленный проект закона «О государственной регистрации транспортных средств». Законопроектом, в частности, предусматривается упрощение процедуры выдачи госномеров — теперь их можно будет получить в автосалоне при покупке машины.
Кроме того, как сообщает «Коммерсантъ», в документе прописаны и другие новшества — возможность выбрать сочетание цифр и букв в госномере, а также упрощение регистрации проблемных машин, у которых коррозией съедены идентификационные номера.
В настоящее время госномера можно получить исключительно в ГИБДД. Законопроект предлагает другую схему: сотрудники автосалона дистанционно передают ГИБДД данные, Госавтоинспекция в электронном виде проводит регистрацию, после чего менеджеру остается лишь забрать СТС из подразделения, напечатать номера (соответствующее оборудование должно быть у дилера) и отдать владельцу. Юрлица, предоставляющие такую услугу, должны будут зарегистрироваться в специальном реестре МВД. Услуга по регистрации машины будет платной, но предельные тарифы установит ФАС.
Впервые на законодательном уровне вводятся два термина: «государственный регистрационный знак» (собственно металлическая пластина) и «государственный регистрационный номер» (набор цифр и букв, присваиваемых автомобилю). У граждан будет право выбора номера, однако каким образом — пока неизвестно, это должно решить правительство РФ.
Третье новшество — упрощение оборота автомобилей с нечитаемым идентификационным номером (на кузове или на раме). Согласно документу, машина с нечитаемым номером после прохождения экспертизы получит дополнительную маркировку с идентификационным номером.