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24 июля 2017
13:43  24 июля 2017 0

Совет судей назвал реальную стоимость «свадьбы за два миллиона долларов»

Праздник для молодых оплачивал отец невестыФото: Pixabay
новость из сюжета:
Свадьба дочери судьи "за два миллиона долларов"
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Совет судей Краснодарского края по результатам проведенной проверки выяснил, что расходы на нашумевшую благодаря освещению в СМИ свадьбу дочери судьи Елены Хахалевой составили пять млн рублей.

По словам председателя совета судей Владимира Кисляка, информация о стоимости торжества в два млн долларов, которую якобы оплатила Елена Хахалева, не является достоверной. Реальным заказчиком свадьбы оказался бывший муж судьи и отец невесты Роберт Хахалев, который и оплатил все расходы, пишут «Дни.ру».

«По договору стоимость аренды зала — 1,1 миллиона рублей, — уточнил Кисляк. — Второй документ — это договор на оказание услуг по проведению свадебного мероприятия, услуги фотографов, флористов, танцевальных коллективов». Этот договор, отметил председатель Совета, также погасил отец невесты, заплатив по нему 2,5 миллиона рублей. Были и другие сопутствующие расходы, отдельно приобретался алкоголь для банкета. Таким образом, подытожил Кисляк, общая сумма расходов на свадьбу составила около пяти миллионов.

Судьи также проверили информацию о том, что молодым якобы презентовали на свадьбу Bentley (об этом писал в своем блоге журналист Андрей Караулов). В ГИБДД рассказали, что в собственности у невесты нет ни одной машины. У супруга обнаружили иномарку Toyota Highlander, однако он оформил ее еще в 2015 году.

Ранее в Совете судей огласили другие данные, по которым звезды эстрады выступали на празднике бесплатно, а все расходы на организацию торжества не превысили 2,5 млн рублей. Торжество состоялось 10 июня, после чего запись с праздника попала в Интернет. Стоимость праздника тогда оценили в два млн долларов, при том, что доход судьи Хахалевой на 2016 года составил всего 2,6 млн рублей.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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