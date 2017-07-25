Бывший первый заместитель министра экологии Челябинской области, руководитель комитета экологии и ресурсосбережения Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Андрей Минченко будет работать в Великом Новгороде. Он занял пост первого заместителя Агентства развития Новгородской области. Эту информацию «URA.RU» сообщил депутат гордумы Челябинска Дмитрий Довженко.
Довженко ранее и предложил кандидатуру Минченко на пост первого заместителя областного агентства развития. Депутат проводил в Новгородской области так называемый внешний аудит институтов развития региона по приглашению врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина.
Также появлялись слухи, что Никитин, ранее руководивший Агентством социальных инициатив, предложил Довженко пост советника губернатора, с перспективой стать вице-губернатором. Но Дмитрий Довженко эту информацию тогда же опроверг. Андрей Никитин уроженец Миасса, с Довженко знаком по работе в АСИ.
Андрей Минченко двоюродный брат известного политолога, уроженца Челябинска Евгения Минченко. В последние годы занимался организацией бизнес-тренингов, на которые собирались представители деловой элиты, автор нескольких книг, увлекается путешествиями.