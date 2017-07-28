Отсутствие горячей воды и розеток, тараканы и пересоленая каша — вот неполный список жалоб пациентов Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра — Пермского тубдиспансера. В медучреждении говорят, что отсутствие горячей воды — явление временное, а розетки убрали из палат ради безопасности пациентов.
На ужасные условия в краевом тубдиспансере корреспонденту «URA.RU» пожаловалась пермячка Карина (имя изменено). Она находится в медучреждении уже три месяца — впереди ей предстоит еще столько же. Недавно в корпусе, где лежит девушка, травили тараканов, и на неделю пациентов отправили по домам. Когда Карина вернулась в диспансер, ее перевели в другое отделение. «Я не буду вдаваться в подробности, но я оказалась в отделении, где лежат социально неблагополучные люди. Среди них есть сидящие и наркоманы. Находиться в их обществе психологически очень тяжело», — говорит собеседница.
При этом, по ее словам, после проведения дезинсекции тараканы в больнице остались, а вот розетки из палат исчезли. «Я не могу зарядить телефон, чтобы элементарно позвонить родственникам. Меня дома уже потеряли — я постоянно не на связи. Кроме того, нет возможности попить чай, нет холодильников, поэтому негде хранить еду, которую мне приносят. А здесь кормят просто ужасно — пересоленая каша, которую не едят даже птицы, мясо не каждый день, а если оно и появляется, то в виде горьких котлет, которые невозможно есть», — рассказывает Карина.
По словам собеседницы, пациентам намеренно ограничили доступ к электричеству и к горячей воде. Якобы диспансер погряз в долгах. По крайней мере, так объясняет проблемы персонал больницы, говорит Карина.
Главврач диспансера Михаил Ждакаев уверяет, что задолженности у учреждения нет. «Текущие платежи, в том числе и за коммунальные услуги, осуществляются в соответствии с заключенными договорами», — говорится в официальном ответе из диспансера, поступившем в «URA.RU». Что касается отсутствия горячей воды, то ее нет, потому что проводятся регламентные летние работы по подготовке учреждения к работе и функционированию инженерных систем в зимний период. Розетками же предлагается пользоваться в коридорах. Из палат их удалили «в связи с постоянными вмешательствами пациентов в работу электрической сети, грозящее безопасности всех людей, находящихся в корпусе», — говорится в ответе главврача.