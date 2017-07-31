Рендеры новой «Лада Надежда» слили в интернет. ФОТО

Независимый дизайнер опубликовал в Сети рендерные изображения нового концепт-кара «Лада Надежда».
Оригинальный минивэн ВАЗ-2120 сняли с производства в 2006 году из-за низкого спроса у покупателей. Сейчас специалисты портала kolesa.ru представили собственную версию модели автомобиля с учетом современных дизайнерских решений, пишет «Федеральное агентство новостей».
Автомобиль появился на рынке в 1998 году, став первым отечественным минивэном. Всего за 8 лет было продано более восьми тысяч автомобилей.