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31 июля 2017
30 июля 2017
10:05  31 июля 2017 0

Рендеры новой «Лада Надежда» слили в интернет. ФОТО

Презентация Лада-Веста. Челябинск., лада
Минивэн был снят с производства из-за низкого спросаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Независимый дизайнер опубликовал в Сети рендерные изображения нового концепт-кара «Лада Надежда».

Оригинальный минивэн ВАЗ-2120 сняли с производства в 2006 году из-за низкого спроса у покупателей. Сейчас специалисты портала kolesa.ru представили собственную версию модели автомобиля с учетом современных дизайнерских решений, пишет «Федеральное агентство новостей».

Автомобиль появился на рынке в 1998 году, став первым отечественным минивэном. Всего за 8 лет было продано более восьми тысяч автомобилей.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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