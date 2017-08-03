13:00 03 августа 2017 0

Городской пруд начали осушать в июле в связи с реконструкцией Макаровского моста. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургская легенда о памятнике Освобожденному пролетариату, прозванном в народе «Ванькой голым», разрушена после осушения городского пруда. Остатков скульптуры на дне никто не увидел, а краеведы и вовсе заверили, что искать их там нет смысла.

Памятник в виде нагого мужчины, символизирующего пролетариат, был установлен в 1920 году на главной городской площади вместо снесенного кафедрального собора. По легенде, которой уже почти сто лет, жители восприняли скульптуру в штыки. Записи в открытых источниках говорят, что они заплевали монумент и прозвали его «Ванька голый». А в 1926 году памятник сбросили с постамента и утопили в городском пруду. В 2007 году тогда еще свердловский губернатор Эдуард Россель предложил достать памятник из воды.

Однако сегодня, когда городской пруд значительно осушили, никаких следов памятника обнаружить не удалось. Замдиректора областного краеведческого музея Виталий Сумин объяснил в беседе с «URA.RU», что горожане не там его ищут.

«Пруд небольшой, его уровень понизили, было бы сразу все видно. Дело в том, что это произведение монументального творчества в пруд никто не сбрасывал. Памятник долгое время лежал во дворе колледжа имени Ползунова. По крайней мере, в 1937 году его видел местный житель Авдонин Александр Николаевич [один из первооткрывателей места сокрытия останков царской семьи]. Что стало дальше — нет информации. Надо искать в другом месте, если скульптуру не распилили на могильные памятники. Там же мрамор был, гипс с асбестом столько бы не пролежал во дворе», — рассказал агентству Сумин.