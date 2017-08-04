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04 августа 2017
Главные новости Москвы
15:02  04 августа 2017 0

Фонд однокурсника Медведева подал иск против Навального

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Иск касается расследования «Он вам не Димон»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией подан очередной иск. На этот раз в суд обратился Фонд поддержки социально значимых госпроектов («Соцгоспроект»), возглавляемый однокурсником Дмитрия Медведева Ильей Елисеевым.

Причинами недовольства «Соцгоспроекта» стали статья и фильм «Он вам не Димон», выложенные Навальным в марте 2017 года, отмечает РАПСИ. В нем местами идет речь о работе Фонда поддержки социально значимых госпроектов и его связи с якобы коррупционной схемой.

По мнению истца, обнародованные данные «не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию». Руководство «Соцгоспроекта» называет информацию о том, что имущество, пожертвованное олигархом Алишером Усмановым организации, является взяткой премьеру Медведеву, ложной. «Указанные сведения являются заведомо ложными и порочат деловую репутацию фонда, поскольку свидетельствуют о причастности к уголовно наказуемым деяниям», передает РАПСИ.

«Соцгоспроект» просит суд обязать Навального и его фонд опровергнуть фразы, из которых следует, что Фонд поддержки социально значимых госпроектов является участником коррупционной схемы и не осуществляет реальной благотворительности.

В марте 2017 года из-за этого же расследования в суд обратился миллиардер Алишер Усманов. Люблинский суд Москвы удовлетворил его иск и потребовал Навального удалить видео расследования. В ответ оппозиционер подал апелляционную жалобу, ее городской суд Москвы рассмотрит 11 августа.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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