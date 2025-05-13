В Госдуме решили поощрить медработников и учителей ежегодными выплатами

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Александр Бабаков подготовили законопроект о введении ежегодной выплаты для медработников, учителей, ученых, фармацевтов и работников культуры. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Предоставить ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям», — передает ТАСС сообщения пресс-службы. Там добавили, что сумма выплаты будет рассчитываться как разница между уплаченным НДФЛ и условным налогом по 6%-ной ставке. Финансирование планируется осуществлять за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Для оформления выплаты потребуется подать заявление с 1 июня по 1 октября через территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования. По словам Миронова, эта мера призвана привлечь молодых специалистов в дефицитные отрасли — науку, образование и здравоохранение.
Ранее Госдума одобрила в окончательном чтении законопроект, сокращающий бюрократическую нагрузку на педагогов школ, колледжей и вузов. Данную инициативу внесли депутаты в апреле текущего года, сообщает «Ридус». Кроме того, спикер Совфеда Валентина Матвиенко сокрушалась, что доставщик пиццы получает больше, чем молодой учитель.
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