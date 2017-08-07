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07 августа 2017
06 августа 2017
Главные новости Свердловской области
19:30  07 августа 2017 0

Екатеринбург стал «красным» городом. Флаг КПРФ повесили на телебашне. ФОТО

Флаг серпа и молота на недостроенной телебашне. Екатеринбург, телебашня, серп и молот, флаг, недостроенная телевышка
В партии уже увидели в этом символ свышеФото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Екатеринбурга днем 7 августа заметили, что на шпиле недостроенной телебашни у цирка, на высоте более 200 метров, развевается красный флаг с серпом и молотом. Знамя, предположительно, под покровом ночи водрузили неизвестные экстремалы — сторонники коммунистических идей. В КПРФ отрицают свою причастность к инциденту.

«Мы в курсе ситуации, но флаг с нашей организацией никак не связан. Это не флаг Советского Союза — просто красный флаг с нарисованным серпом и молотом какие-то люди повесили. Мы никак не причастны к этому», — заявили «URA.RU» в пресс-центре свердловского отделения партии.

В то же время коммунисты признали: инцидент активно обсуждают в их кругах, однако на собраниях он не разбирался. Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев и вовсе увидел в этом знак поддержки курса партии.

«Это наши сторонники повесили. Там не совсем флаг КПРФ — там просто серп и молот. Это моральная поддержка всем нашим сторонникам, агитаторам, волонтерам и другим», — пояснил он.

Недостроенная телебашня является излюбленным местом уральских экстремалов. Но в последние годы многие из них жалуются, что взбираться на нее стало значительно опаснее, чем 10 лет назад, из-за удручающего состояния внутренних конструкций.

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Коммунисты отрицают свою причастность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как уже писало «URA.RU», 3 августа большая часть недостроенной телебашни и территории под ней отошла к «УГМК-Холдингу». Такое решение было принято единогласно на заседании свердловского правительства. На этой территории программой управления госсобственностью предусмотрено создание ледовой арены.

Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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