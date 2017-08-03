Большая часть недостроенной телебашни и территории под ней отошла УГМК-холдингу. Такое решение было принято единогласно на заседании свердловского правительства в четверг, 3 августа.
«Программой управления госсобственностью предусмотрено создание АО „Ледовая арена“ и приобретение обыкновенных акций общества путем внесения в уставный капитал находящегося в госказне объекта незавершенного строительства — телебашни и земельного участка площадью 46 тыс. кв. м под ней. В создаваемом АО не менее 40% акций будет принадлежать Свердловской области, остальное — УГМК-холдингу. В дальнейшем „при передаче обществу иного имущества и денежных средств“ размер долей будет определяться взносами акционеров», — доложил на заседании глава МУГИСО Сергей Зырянов.
Координировать и регулировать деятельность нового акционерного общества. согласно нормативному документу, будет министерство физкультуры и спорта. Уже через месяц власти планируют обсудить новый проект планировки территории, который уже начали разрабатывать.