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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Свердловской области
13:53  03 августа 2017 0

Свердловские власти поделились с УГМК телебашней и назначили своего управляющего

Крыша ТРЦ «Гринвич» - монтаж дирижабля. Екатеринбург, телебашня, заброшенная, вышка, недостроенная
Управлять объектом будет новое акционерное обществоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Большая часть недостроенной телебашни и территории под ней отошла УГМК-холдингу. Такое решение было принято единогласно на заседании свердловского правительства в четверг, 3 августа.

«Программой управления госсобственностью предусмотрено создание АО „Ледовая арена“ и приобретение обыкновенных акций общества путем внесения в уставный капитал находящегося в госказне объекта незавершенного строительства — телебашни и земельного участка площадью 46 тыс. кв. м под ней. В создаваемом АО не менее 40% акций будет принадлежать Свердловской области, остальное — УГМК-холдингу. В дальнейшем „при передаче обществу иного имущества и денежных средств“ размер долей будет определяться взносами акционеров», — доложил на заседании глава МУГИСО Сергей Зырянов.

Координировать и регулировать деятельность нового акционерного общества. согласно нормативному документу, будет министерство физкультуры и спорта. Уже через месяц власти планируют обсудить новый проект планировки территории, который уже начали разрабатывать.

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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