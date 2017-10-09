Координатора штаба Навального в Перми оштрафовали на 20 тысяч

В Перми судят сторонников Навального, задержанных за организацию акции протеста в субботу, 7 октября. Координатора штаба Алексея Навального в Перми Максима Жилина приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей.
Активиста задержали еще до начала массового мероприятия. Затем, в тот же день, были задержаны его единомышленники Михаил Касимов и Валентин Мурзаев. На следующий день полиция задержала Юрия Боброва и Наталью Вавилову. В понедельник, 9 октября, их судят по статье 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Максиму Жилину назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщила на своей странице в Facebook Надежда Агишева, депутат Пермской гордумы.
Напомним, в субботу, 7 октября, в Перми прошла несогласованная акция в поддержку арестованного на 20 суток оппозиционера Алексея Навального. В ней приняли участие около 250 человек.