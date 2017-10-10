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10 октября 2017
09 октября 2017
08 октября 2017
17:43  10 октября 2017 0

Пермские депутаты объявили войну вредной траве

Народные избранники решили бороться с борщевикомФото: Pixabay

Депутаты Заксобрания Пермского края поддержали идею бороться со «злостным вредителем». Народные избранники выбрали своей жертвой растение борщевик.

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Олег Постников на своей странице в Facebook сообщил, что на рабочей группе по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса коллеги поддержали предложение либерал-демократа создать программу борьбы с борщевиком Сосновского.

Заседание избирательной комиссии пермского края. Пермь
Олег Постников намерен избавить пермяков от сорняков и вредителей
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Министерствам сельского хозяйства и территориального развития поручено представить на следующее заседание группы свое видение решения проблемы в трех направлениях, как мы и предлагали: информационные меры, административные меры и финансовые. Мы добиваемся поставленных целей», — написал Постников.

Об идее бороться со «злостным вредителем» борщевиком Олег Постников заявил в июне и отметил, что избиратели обеспокоены: земли в Пермском крае зарастают этой травой. В то же время нет объективных данных, насколько значительна проблема. Парламентарий предлагает вовлечь в оборот земли сельхозназначения, организовать борьбу с сорняками различными методами.

«Борщевик — только одна из самых заметных проблем. Существует достаточно много растений, которые несут угрозу экологии нашего края. Например, козлятник, который завезли агропредприятия для выращивания на корм скоту. Он потихоньку дичает — переселяется с полей на поляны и обочины дорог. Но если какое-то растение будет внесено в реестр нежелательных для Прикамья, как предлагаем мы в своем законопроекте, семена такого растения просто на территорию края не попадут: их не даст провезти таможня», — отмечал также либерал-демократ в интервью газете «Звезда».

Стефан Савелли
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