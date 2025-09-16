В Перми на строительной площадке нового онкологического центра в Камской долине продолжаются работы по возведению палатного корпуса и ядерного блока. Что уже сделано, а что еще только предстоит — сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Уже построили здание пансионата и центральный блок. Сейчас ведется прокладка внутренних инженерных сетей и чистовая отделка. Два корпуса достраиваются — палатный и ядерный блок. Прокладываются внутренние системы, монтируется индивидуальный тепловой пункт», — написал Махонин в своем telegram-канале.
В августе исполнилось два года с запуска строительства. Согласно плану, объект должен стать одним из крупнейших медицинских комплексов России. В начале сентября в кабинете главы российского правительства Михаила Мишустина губернатор Пермского края пригласил премьер-министра на открытие центра. Ожидается, что все работы будут закончены в первом квартале 2027 года.
