На открытие позовут Мишустина: Махонин отчитался о строительстве онкоцентра в Перми. Видео

Махонин: в новом пермском онкоцентре достраивают палатный корпус и ядерный блок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К строительству приступили в августе 2023 года
К строительству приступили в августе 2023 года Фото:

В Перми на строительной площадке нового онкологического центра в Камской долине продолжаются работы по возведению палатного корпуса и ядерного блока. Что уже сделано, а что еще только предстоит — сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Уже построили здание пансионата и центральный блок. Сейчас ведется прокладка внутренних инженерных сетей и чистовая отделка. Два корпуса достраиваются — палатный и ядерный блок. Прокладываются внутренние системы, монтируется индивидуальный тепловой пункт», — написал Махонин в своем telegram-канале.

В августе исполнилось два года с запуска строительства. Согласно плану, объект должен стать одним из крупнейших медицинских комплексов России. В начале сентября в кабинете главы российского правительства Михаила Мишустина губернатор Пермского края пригласил премьер-министра на открытие центра. Ожидается, что все работы будут закончены в первом квартале 2027 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на строительной площадке нового онкологического центра в Камской долине продолжаются работы по возведению палатного корпуса и ядерного блока. Что уже сделано, а что еще только предстоит — сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Уже построили здание пансионата и центральный блок. Сейчас ведется прокладка внутренних инженерных сетей и чистовая отделка. Два корпуса достраиваются — палатный и ядерный блок. Прокладываются внутренние системы, монтируется индивидуальный тепловой пункт», — написал Махонин в своем telegram-канале. В августе исполнилось два года с запуска строительства. Согласно плану, объект должен стать одним из крупнейших медицинских комплексов России. В начале сентября в кабинете главы российского правительства Михаила Мишустина губернатор Пермского края пригласил премьер-министра на открытие центра. Ожидается, что все работы будут закончены в первом квартале 2027 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...