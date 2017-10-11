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11 октября 2017
16:32  11 октября 2017 1

В Подмосковном Пушкино собрали антитеррористический комитет, чтобы следить за пабликами «ВКонтакте»

ВКонтакте страница заблокирована, ВКонтакте, бан, страница заблокировнна
Письма с предупреждениями получили уже восемь сообществФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Антитеррористическая комиссия Пушкинского муниципального района в Подмосковье поставила на контроль наиболее крупные по численности паблики в социальной сети «ВКонтакте». Письма о недопустимости размещения там экстремистских материалов уже разослали администраторам и редакторам сообществ.

«В целях предупреждения экстремистской деятельности просим Вас строго соблюдать требования настоящего Федерального закона, своевременно пресекать попытки размещения (репоста) экстремистских материалов, включенных в соответствующий федеральный список Минюста России, нацистской символики и публичные призывы к возбуждению социальной, расовой, национальной и религиозной розни», — говорится в документе.

Документ содержит список поставленных на контроль пабликов
Фото: телеграм-канал «Солнечный шторм» / скрин документа

Также в письме отмечается, что за несоблюдение этих требований закон предусматривает административное и уголовное наказание. Общий охват восьми взятых на контроль сообществ составляет больше 110 тысяч подписчиков. При этом население района едва превышает отметку в 163 тысячи жителей.

Сергей Демин
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