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14 октября 2017
13 октября 2017
09:31  14 октября 2017 3

Ведущая «Дома-2» перепродает китайские платья с четырехкратной наценкой

Ксения Бородина рекламирует платья в своем InstagramФото: Википедия

Ведущая и бизнесмен Ксения Бородина перепродает платья из китайского интернет-магазина Aliexpress с четырехкратной накруткой.

Об этом сообщает портал allwomens.ru со ссылкой на собственное расследование. Журналисты портала установили, что новые модели платьев, которые Бородина рекламирует на своей Instagram-площадке bang_bang_borodina подозрительно похожи на аналогичные вещи с онлайн-магазина, принадлежащего китайской корпорации Alibaba.

Издание отмечает, что платья стоимостью 18 долларов ведущая «Дома-2» перепродает по 84 доллара. Ранее Бородина заняла 4-е место в топ-10 самых богатых блогеров России. Её доход телеканал 360 оценил в 19 млн рублей.

Вельветовый наряд подозрительно похож на платья с китайского онлайн-магазина
Фото: Instagram bang_bang_borodina

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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