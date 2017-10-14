Ведущая и бизнесмен Ксения Бородина перепродает платья из китайского интернет-магазина Aliexpress с четырехкратной накруткой.
Об этом сообщает портал allwomens.ru со ссылкой на собственное расследование. Журналисты портала установили, что новые модели платьев, которые Бородина рекламирует на своей Instagram-площадке bang_bang_borodina подозрительно похожи на аналогичные вещи с онлайн-магазина, принадлежащего китайской корпорации Alibaba.
Издание отмечает, что платья стоимостью 18 долларов ведущая «Дома-2» перепродает по 84 доллара. Ранее Бородина заняла 4-е место в топ-10 самых богатых блогеров России. Её доход телеканал 360 оценил в 19 млн рублей.