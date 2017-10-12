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12 октября 2017
20:37  12 октября 2017 0

Северная Корея признала Крым российским

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, северная корея флаг, северная корея, пхеньян, кндр
В КНДР вышел новый политический атлас мира, где Крым окрашен в цвета российского флагаФото: depositphotos.com © URA.RU

Северная Корея признала Крым «неотъемлемой частью Российской Федерации». Об этом сообщило посольство России в КНДР.

По словам сотрудников консульства, в МИД КНДР пояснили, что республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации. «Считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», — написали дипломаты на официальной странице посольства в Facebook.

Комментарий в МИД КНДР российские дипломаты запросили после того, как обратили внимание на то, что полуостров Крым окрашен в цвета российского флага в новом политическом атласе мира, который вышел в Северной Корее.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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