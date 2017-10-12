Северная Корея признала Крым российским

Северная Корея признала Крым «неотъемлемой частью Российской Федерации». Об этом сообщило посольство России в КНДР.
По словам сотрудников консульства, в МИД КНДР пояснили, что республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации. «Считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», — написали дипломаты на официальной странице посольства в Facebook.
Комментарий в МИД КНДР российские дипломаты запросили после того, как обратили внимание на то, что полуостров Крым окрашен в цвета российского флага в новом политическом атласе мира, который вышел в Северной Корее.