В порту Южный рядом с Одессой гигантский танкер из США, перевозивший уголь, не рассчитал швартовку и протаранил причал. Ущерб предприятия, по предварительным данным, составляет сотни миллионов гривен.
Водоизмещение американского танкера составляет более ста тысяч тонн. Гигантское судно повредило стену причала под номером восемь, сообщает портал Оdessa.net. В порт стянуты силовики, они выясняют причину ЧП.
Предполагается, что порт под Одессой могут закрыть на год для ремонта. Это, как пишут украинские журналисты, нанесет серьезный урон экономике страны.