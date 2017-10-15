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15 октября 2017
22:05  15 октября 2017 2

Американский танкер с углем протаранил порт на Украине. ФОТО

Американский корабль повредил причал в украинском портуФото: rusvesna.su

В порту Южный рядом с Одессой гигантский танкер из США, перевозивший уголь, не рассчитал швартовку и протаранил причал. Ущерб предприятия, по предварительным данным, составляет сотни миллионов гривен.

Водоизмещение американского танкера составляет более ста тысяч тонн. Гигантское судно повредило стену причала под номером восемь, сообщает портал Оdessa.net. В порт стянуты силовики, они выясняют причину ЧП.

Предполагается, что порт под Одессой могут закрыть на год для ремонта. Это, как пишут украинские журналисты, нанесет серьезный урон экономике страны.

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На гигантском танкере остались вмятины ФОТО: odessa.net

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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